شكرا لقرائتكم خبر فعاليات تحاكي عراقة الماضي تجوب شوارع المملكة في ذكرى يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مسيرات احتفالية وفعاليات تحاكي الماضي العريق، وأنشطة ترفيهية ومسابقات شهدتها مناطق المملكة أمس بمناسبة بذكرى يوم التأسيس أمس، بحضور عدد كبير من الأهالي، وشملت كذلك، مسيرات بالأعلام وأهازيج وطنية عبرت عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع، ولهذا الكيان مترامي الأطراف تحت راية التوحيد، وبقيادة يفخر الجميع بها.

وشارك الأطفال بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية، ورصد الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية، وفعاليات تحاكي إلى ما قبل 3 قرون، حيث حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية، إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية، والعروض المسرحية التاريخية، والحرف اليدوية والأسر المنتجة.

وقدمت فرق الفنون الشعبية المشاركة من مختلف مناطق المملكة موروثاتها الشعبية المتنوعة، من العرضة السعودية والعرضة الجنوبية واللعب والمسحباني والدحة والسامري والخطوة، وغيرها من الفنون. وتعرف الأهالي على تاريخ وملامح الدولة السعودية الأولى عبر معارض فوتوغرافية وقصص كتابية.

وأقيمت معارض حوت أبرز الأسواق التجارية والأسلحة المستخدمة والأكلات التراثية والفنون الشعبية والموانئ التاريخية، إضافة إلى استعراض أبرز العادات والتقاليد.

وأتيح للمواطنين والمقيمين فرصة التنقل لاكتشاف الإرث التاريخي الذي عاشته الدولة السعودية منذ أكثر من 3 قرون، حيث يمكن للزوار التنقل بين ردهات الزمان والمكان، ومشاهدة إطارات متنوعة تحمل الموروث السعودي، يجد خلالها الحضور التقاطات متنوعة عبر آلة الزمن إلى جذور الماضي والتاريخ العريق.

وحفلت المعارض بكثير من المشاهدات الحية، عمت على إثرها مظاهر الفرح بين الأبناء والآباء والأجداد، في لحمة وطنية عبرت عما يجيش في دواخل وأفئدة الزوار، وامتزجت تلك المظاهر بالعفوية بين أبناء مناطق الليوان، احتفاء بيوم التأسيس وتعبيرا عن فرحتهم بهذه المناسبة.