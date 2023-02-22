«معلقاتنا امتداد أمجاد» مسرحية تستلهم تراث الجزيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في عمل فني غير مسبوق، بدأت عروض المسرحية الشعرية الغنائية «معلقاتنا امتداد أمجاد»، احتفاء بيوم التأسيس، وذلك بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية، على مسرح جامعة الأميرة نورة، بفكرة وإشراف عام من الأمير عبدالرحمن بن مساعد، ومشاركة مجموعة من الشعراء والفنانين والممثلين.

وتستلهم المسرحية تراث الجزيرة العربية، بوصفه امتدادا للحضارة والحياة التي انبعثت فشيّدت الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون، حيث يجاري 10 شعراء معاصرين المعلقات العشر الشهيرة في التراث العربي، وتسرد قصصهم تأسيس الدولة السعودية الأولى، مرورا بالدولة الثانية، وصولا إلى توحيد المملكة العربية السعودية، في عروض يومية تستمر حتى الاثنين 27 فبراير الجاري.

وأكد الأمير عبدالرحمن بن مساعد أن الشعر أرّخ لجزيرة العرب نواحيها وقصصها وأيامها الكبرى منذ 16 قرنا، وكتب الخلود لهذه المعلقات وشعرائها، مذ صدحت في سوق عكاظ بالطائف حتى اليوم، مشيرا إلى أن عددا من المؤرخين ذكروا بأنها كتبت بماء الذهب، وعلقت على الكعبة المشرفة بمكة.