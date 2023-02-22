القوات المسلحة تحتفي بيوم التأسيس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفت القوات المسلحة بيوم التأسيس في الرياض أمس، برعاية وحضور رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، وذلك في كلية القيادة والأركان.

وشهد الحفل فعاليات أبرزت الموروث الشعبي السعودي، وأظهرت واقعا يحاكي الأسواق والبيوت الشعبية خلال فترة التأسيس، إلى جانب وجود الخيول العربية الأصيلة، والسيارات الكلاسيكية.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة، إن «استذكار هذا اليوم هو اعتزاز بالجذور التي امتدت في أرجاء هذا الوطن الأبي، ولمسة وفاء لأجيال التأسيس الذين وطدوا بنيان هذه الدولة القائمة على ديننا الإسلامي القويم، ورسخوا الوفاء للوطن على امتداده، والتلاحم والولاء الذي ربط هذه العلاقة القوية بمحبة وعطاء وإخلاص».

وأضاف: «تحل ذكرى التأسيس، وتبرز أمامنا الرؤية الاستشرافية الثاقبة للقرارات العسكرية التي اتخذها قادة هذه البلاد منذ التأسيس، وهي قرارات ذات بعد استراتيجي انطلقت من استشعارهم بأهمية حفظ الوحدة، وحماية المكتسبات من أراض وثغور على امتداد وطننا الكبير».