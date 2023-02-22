الدارة تشارك في معرض يوم التأسيس بأم القرى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مركز تاريخ مكة المكرمة، ودارة الملك عبدالعزيز؛ بمعرض يحتوي على معلومات وبيانات وصور تستعرض التطور التاريخي للوطن، مع سيرة موجزة عن أئمته وملوكه، ضمن فعاليات الاحتفال بيوم التأسيس المقامة في قاعة الملك عبدالعزيز التاريخية بجامعة أم القرى. وهدف المعرض إلى التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية وتعريف المجتمع الجامعي بالأسس التي قامت عليها منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، وتوضيح مراحلها حتى عهدنا الزاهر.

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