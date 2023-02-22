شكرا لقرائتكم خبر الدارة تشارك في معرض يوم التأسيس بأم القرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهدف المعرض إلى التعريف بالعمق التاريخي للدولة السعودية وتعريف المجتمع الجامعي بالأسس التي قامت عليها منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود، وتوضيح مراحلها حتى عهدنا الزاهر.
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