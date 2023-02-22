أنشطة ثقافية بأكاديمية الملك فهد في لندن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبر باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية، احتفلت أكاديمية الملك فهد في لندن اليوم بذكرى يوم التأسيس، بمشاركة الطلاب والطالبات والمعلمين وإدارة الأكاديمية.

وتضمن الاحتفال فعاليات شعبية منها ارتداء الأزياء التراثية، وخيمة شعبية بها ركن خاص للتصوير، وآخر للقهوة السعودية، كما قام طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإلقاء القصائد والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الأولى، ويوم التأسيس.

وقالت مديرة عام أكاديمية الملك فهد في لندن الدكتورة تهاني الجعفري «إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي للافتخار بذكرى يوم تأسيس، وفرصة لعرض الإرث التاريخي الكبير لهذه الدولة المباركة، والأحداث والمواقف البطولية التي خلدتها كتب التاريخ والسير».

ورفعت التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.