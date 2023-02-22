شكرا لقرائتكم خبر أنشطة ثقافية بأكاديمية الملك فهد في لندن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتضمن الاحتفال فعاليات شعبية منها ارتداء الأزياء التراثية، وخيمة شعبية بها ركن خاص للتصوير، وآخر للقهوة السعودية، كما قام طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية بإلقاء القصائد والتعريف بتاريخ الدولة السعودية الأولى، ويوم التأسيس.
وقالت مديرة عام أكاديمية الملك فهد في لندن الدكتورة تهاني الجعفري «إن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي للافتخار بذكرى يوم تأسيس، وفرصة لعرض الإرث التاريخي الكبير لهذه الدولة المباركة، والأحداث والمواقف البطولية التي خلدتها كتب التاريخ والسير».
ورفعت التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أنشطة ثقافية بأكاديمية الملك فهد في لندن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.