كود لشروط وضوابط إنشاء الطرق وصيانتها

كلفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية المركز الوطني للسلامة على الطرق بمهمة إعداد مشروع كود الطرق السعودي، كما أنشأت الوزارة لجنةً توجيهية تحت مسمى «اللجنة التوجيهية لمشروع كود الطرق»، تضم مسؤولين من أصحاب القرار يمثلون الجهات المعنية.

ـــــــــــــــــــــــ دعم ومساندة

وسيشمل نطاق عمل اللجنة التأكد من توافق خطة المشروع ومخرجاته مع الأهداف الأساسية، والحرص على خدمة المشروع للخطط التنموية والإستراتيجية للجهات، والتأكد من اتباع أفضل الممارسات في مجال تطوير الكود، إضافةً لتوفير الدعم والمساندة والتوجيه لفريق المشروع، وتذليل أي معوقات لدى الجهات المعنية، وإيجاد توافق ودعم وتكامل لآلية تفعيل الكود، وسيسهم مشروع كود الطرق السعودي في تحسين مؤشر جودة الطرق في المملكة، والارتقاء بجميع الخدمات المقدمة، واستكمال أعمال الصيانة والسلامة.

ــــــــــــــــــ مستويات الجودة

يُعد مشروع كود الطرق السعودي من المشاريع النوعية التي يتم العمل عليها، ويُعنى بقطاع الطرق في المملكة، ويهدف إلى إعداد كود طرق للمملكة، ووضع آلية لتفعيله كمرجع فني للجهات المسؤولة عن الطرق بجميع مستوياتها، مما سيسهم في تحقيق الحد الأدنى من مستويات الجودة، والسلامة والأمان، والكفاءة الاقتصادية، والاستدامة.

وسيسهم الكود في توحيد المعايير والمواصفات التي على أساسها تستطيع الجهات ذات العلاقة الوصول للمعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بجميع تصنيفاتها في المملكة.