عيادات تخصصية مسائية

وأوضحت الصحة بالجوف أن المبادرة تأتي لتقليل قوائم الانتظار على العيادات التخصصية للأطباء الاستشاريين، حيث تم العمل فيها لمدة 5 أيام واستفاد منها 430 مراجعًا، أسهمت بتقليل انتظارهم في العيادات الصباحية، ولفتت أنه بلغ عدد المتطوعين بالمبادرة 42 متطوعًا، حيث تم التشغيل الكامل للعيادات من قبل المتطوعين من الأطباء الاستشاريين، والتمريض والخدمات المساندة.
ولفتت إلى أنه تم تفعيل عيادات تخصصية بعدد من التخصصات شملت العيون والجلدية والأعصاب والروماتيزم وهشاشة العظام والسمنة وسمنة الأطفال والكلى والأطفال التخصصية.
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