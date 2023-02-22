هكذا شارك أطفال السعودية في يوم التأسيس

كما شارك الأطفال في تقديم بعض الألوان الشعبية من الفلكلور السعودي، وسط ترديد الأناشيد الوطنية؛ تعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوب الشعب السعودي.
وفي الرياض وجدة والشرقية والقصيم ومكة وغيرها من مدن المملكة، خرج الأطفال مع أسرهم للمشاركة في احتفالات المملكة بيوم التأسيس بارتداء الأزياء الشعبية التقليدية في مواقع الاحتفالات وأخذ الصور التذكارية بالزي الشعبي ليوم تأسيس السعودية.
وارتسمت الفرحة على محيا الأطفال في فعاليات الليوان؛ التي أقيمت اليوم في 14 مدينة حول المملكة، وشهدت مشاركة الأطفال من مختلف الفئات العمرية من خلال وجودهم برفقة أسرهم في مواقع الفعاليات والعديد من الميادين والمراكز والمولات التجارية التي احتفت بهذه المناسبة الغالية.
وتجسدت فرحة الأطفال بهذه المناسبة بتوشحهم بالزي التراثي السعودي القديم وهم حاملين الشعارات والأعلام السعودية، وسط شعور مفعم بالانتماء إلى هذا دوت الخليج الغالي في يوم تأسيسه.
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