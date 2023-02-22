الغترة والشيلة زي تراثي بالمناطق

وأصدرت اللجنة المنظمة دليلا للزي التراثي للمملكة بحسب كل منطقة من المناطق، حيث كانت الغترة الرابط الكبير بين كل المناطق للرجال، فيما كانت الشيلة وهي غطاء الرأس للنساء أكثر ارتداء بين أزياء النساء بالمناطق. تصاميم وإكسسوارات في حين ارتبطت هذه الأزياء بتصاميم وإكسسوارات تاريخية من عقال وبرقع وخنجر أو بشت أو تطريز مميز ويعبر زي المنطقة الوسطى، باعتماده الكلي على عقال وغترة ودقلة ومردون، بينما النساء يرتدين البرقع والشيلة والثوب الفضافض المسمى بالمقطع إضافة إلى حزام. لبس الرجال يكون زي المنطقة الشمالية للرجال عقالا وشماغا ودقلة، بينما النساء يرتدين المحوثل وشيلة على الرأس، والمنطقة الشرقية يكون فيها الزي للرجال عقالا وغترة وبشتاً، في حين النساء لديهن ثوب النشل والشيلة على الرأس. بالنسبة للمنطقة الجنوبية يكون لبس الرجال على الصمادة والجبة ومحزما وخنجرا، فيما يكون لبس النساء شيلة على الرأس وسدرةً. تأسيس الدولة ويكون زي الرجال بالمنطقة الغربية في السعودية على العقال والشماغ والسديري، والنساء يرتدين الشيلة والمسدح.
ويرتبط يوم التأسيس بذكرى جميلة على قلوب السعوديين باحتفالهم بتاريخ تأسيس الدولة السعودية من قبل الإمام محمد بن سعود في 22 فبراير 1727م، وتشهد هذه المناسبة العديد من الفعاليات التي يحرص المواطنون على حضورها بارتداء القطع التراثية، التي تذكر بتاريخ الأجداد وكيف كانت يرتدون زياً أصبح تراثياً جميلا للأحفاد.
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