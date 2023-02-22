كما تزين مبنى الأمانة، بالإضاءة الخضراء؛ مع بوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين الكرة الأرضية، والقناديل والنورس، إلى جانب عددٍ من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد. من جانبه أوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي عبده، أن عروض الفنون الشعبية احتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، لافتًا النظر إلى أن الاحتفالات المصاحبة تستضيفها المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بيوم التأسيس.
رحلة لاكتشاف الإرث التاريخي
وانطلقت بجدة أيضا ليوان وفعاليات يوم التأسيس، في رحلة لاكتشاف الإرث التاريخي الذي عاشته الدولة السعودية منذ أكثر من 3 قرون.
وتحاكي فعاليات وأنشطة الليوان أساليب الحياة قديماً، من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية بجانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية وورش العمل والعروض المسرحية التاريخية، وعروض الفلكلور الشعبي.
ويأخذ الليوان زواره متنقلاً بين رحلات الزمان والمكان حاملاً في زوايا أجنحته مشاهد الموروث السعودي عبر جذور الماضي والتاريخ العريق، حيث مظاهر الفرح تعم جميع شرائح المجتمع احتفاءً بيوم التأسيس وتعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة.
وفي مشاهد منوعة لمشاعر أهالي محافظة جدة معبرين عن سرورهم واحتفائهم بهذه المناسبة في أجواء مزجت بين الأصالة لحاضرهم وعبق ماضيهم وفخرهم بتاريخ السعودية وما تحقق لها من تطور ونمو على مدى ثلاثة قرون ماضية في شتى المجالات.
كانت هذه تفاصيل خبر 41 فعالية ومبادرة تجذب أهالي جدة احتفاء بيوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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