41 فعالية ومبادرة تجذب أهالي جدة احتفاء بيوم التأسيس

جذبت أمانة محافظة جدة المواطنين والمقيمين بـ 41 فعالية ومبادرة؛ ضمن الاحتفاء بـ "يوم التأسيس" وذلك في مختلف المواقع والميادين، وتشمل الإضاءات التفاعلية، وتنظيم المسابقات، والفنون الشعبية والتشكيلية، وجدارية "يوم التأسيس"، ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية، إضافة إلى الفقرات والأنشطة الخاصة بالأطفال، وتستمر على مدى ثلاثة أيام.

كما تزين مبنى الأمانة، بالإضاءة الخضراء؛ مع بوابات جدة، ومركز الملك عبد العزيز الثقافي، وميادين الكرة الأرضية، والقناديل والنورس، إلى جانب عددٍ من الفعاليات في حديقة الأمير ماجد. من جانبه أوضح وكيل الأمين لخدمة المجتمع المهندس لؤي عبده، أن عروض الفنون الشعبية احتضنها مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة، لافتًا النظر إلى أن الاحتفالات المصاحبة تستضيفها المراكز التجارية، بجانب تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بيوم التأسيس.

رحلة لاكتشاف الإرث التاريخي

وانطلقت بجدة أيضا ليوان وفعاليات يوم التأسيس، في رحلة لاكتشاف الإرث التاريخي الذي عاشته الدولة السعودية منذ أكثر من 3 قرون.

وتحاكي فعاليات وأنشطة الليوان أساليب الحياة قديماً، من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية بجانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية وورش العمل والعروض المسرحية التاريخية، وعروض الفلكلور الشعبي.

ويأخذ الليوان زواره متنقلاً بين رحلات الزمان والمكان حاملاً في زوايا أجنحته مشاهد الموروث السعودي عبر جذور الماضي والتاريخ العريق، حيث مظاهر الفرح تعم جميع شرائح المجتمع احتفاءً بيوم التأسيس وتعبيراً عن فرحتهم بهذه المناسبة.

وفي مشاهد منوعة لمشاعر أهالي محافظة جدة معبرين عن سرورهم واحتفائهم بهذه المناسبة في أجواء مزجت بين الأصالة لحاضرهم وعبق ماضيهم وفخرهم بتاريخ السعودية وما تحقق لها من تطور ونمو على مدى ثلاثة قرون ماضية في شتى المجالات.