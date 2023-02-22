

العلا 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

نظَّمَت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم عدداً من الفعاليات والأنشطة الوطنية المتنوعة؛ احتفالاً بيوم التأسيس، وتعكس هذه الفعاليات تاريخ المملكة وثقافتها، وسط حضور لافت من الزوار بمختلف الأعمار متوشحين الأزياء التراثية، والأعلام الوطنية.

وشملت الفعاليات العديد من العروض التفاعلية، والفنية، والتراثية، والعرضة

// انتهى //

22:52ت م

0287



العلا 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسنظَّمَت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم عدداً من الفعاليات والأنشطة الوطنية المتنوعة؛ احتفالاً بيوم التأسيس، وتعكس هذه الفعاليات تاريخ المملكة وثقافتها، وسط حضور لافت من الزوار بمختلف الأعمار متوشحين الأزياء التراثية، والأعلام الوطنية.وشملت الفعاليات العديد من العروض التفاعلية، والفنية، والتراثية، والعرضة السعودية ، بالإضافة إلى الأزياء التقليدية التي تمثل مناطق المملكة منذ تأسيسها، إلى جانب مسيرة وطنية داخل البلدة القديمة والمواقع المحيطة بها، وأركان خاصة للأسر المنتجة يعرض من خلالها الأكلات الشعبية والحرف اليدوية.// انتهى //22:52ت م0287

كانت هذه تفاصيل خبر يوم التأسيس/ محافظة العلا تحتفل بيوم التأسيس بفعاليات متنوعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.