يوم التأسيس / مولات ومجمعات جدة تشارك فرحة يوم التأسيس



جدة 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

شهدت المجمعات والمولات التجارية بمحافظة جدة إقامة باقات متنوعة من الفعاليات الفنية؛ ابتهاجا بمناسبة ذكرى التأسيس، بمشاركة فرق فنية، تمثل التراث الشعبي لعدد من مناطق المملكة.

وخصصت عدد من المولات أركانًا للأهالي والأطفال ، عبر توفير مستلزمات نقش الحناء والرسومات على وجوه الأطفال الخاصة بهذه المناسبة، فيما تسابقت المطاعم والمقاهي والمحال داخل المولات والمجمعات التجارية على توفير مجموعة واسعة من العروض والخصومات للزوار؛ ابتهاجا بهذه المناسبة.

وشارك المواطنون في الفعاليات، للتعبير عن الانتماء لوطنهم من خلال ترديد النشيد الوطني والأغاني الوطنية، وكذلك التجول في الأجنحة التي خصصتها المولات والمراكز التجارية لعرض الأزياء والملبوسات التقليدية والأكلات الشعبية.

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22:29ت م

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