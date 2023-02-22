يوم التأسيس / عدسة " واس " توثق بهجة أطفال جازان بـ"يوم التأسيس"



جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

شارك أطفال منطقة جازان في احتفالات المملكة بيوم التأسيس مرتدين الأزياء الشعبية التقليدية, معبرين عن فخرهم واعتزازهم بهذا الوطن الغالي .

وجال الأطفال مع ذويهم أركان فعاليات الليوان " بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي التي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، حيث تعرفوا على تاريخ المملكة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون .

ووثقت عدسة "واس" فرحة الأطفال وبهجتهم بهذه المناسبة الغالية ، وتفاعلهم مع مختلف المعارض والأركان والعروض المسرحية .

// انتهى //

22:28ت م

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