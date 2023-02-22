يوم التأسيس / هيئة تطوير بوابة الدرعية تحتفي بيوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

نظَّمَت بوابة الدرعية اليوم، عدداً من الفعاليات؛ احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، اتسمت بتنوعها وشمولها، للزوار من كل الأعمار؛ مما أضفى على الاحتفالات أجواء من البهجة في مشهد تناغم مع رمزية وحجم المناسبة.

واشتملت الاحتفالات على تنظيم عدة فعاليات في المنطقة المجاورة لساحة العلم، على طريق الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، تنوعت بين فعاليات ترفيهية وثقافية مختلفة، والعرضة

كما احتضنت حدائق الدرعية عدداً من الفعاليات التي تستمر حتى 25 فبراير، وتضمنت ورشًا للحرف اليدوية، وروايات عن حياة الإمام محمد بن سعود، وفعاليات ركوب الإبل والخيل، وألعابًا تراثية مثل "أم تسع"، إلى جانب العديد من الأنشطة.

كما تضَمَّن الاحتفال "مسيرة التأسيس" والتي أقيمت على امتداد طريق الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وبلغ عدد المشاركين فيها نحو 1200 مشارك، واشتملت على مجسمات فنية تُمثل القيم والعناصر الثقافية، ومسيرة للعروض الأدائية، و "مسيرة للخيل العربية" التي تستعرض في مجموعها قصة التأسيس على مدى ثلاثة قرون من العز والشموخ.

وفعالية الملحمة الغنائية "صهيل" في حي الطريف التاريخي، وهي مسرحية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة وبإشرافها المباشر.

فيما اشتملت فعاليات مطل البجيري على الطبخ وموقع لالتقاط الصور الشخصية، حيث يأتي احتفاء الهيئة بيوم التأسيس موازيًا للرمزية التاريخية والقيمة الوطنية والحضارية التي تحويها الدرعية بين جنباتها، وتقديراً لشجاعة السعوديين وعزمهم على تحقيق رؤيتهم وأهدافهم.

وأتاحت احتفالات يوم التأسيس فرصة فريدة للاحتفال بتاريخ المملكة وتكريم الرجال الذين أسهموا في نهضتها.

// انتهى //

22:10ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسنظَّمَت بوابة الدرعية اليوم، عدداً من الفعاليات؛ احتفالاً بمناسبة يوم التأسيس، اتسمت بتنوعها وشمولها، للزوار من كل الأعمار؛ مما أضفى على الاحتفالات أجواء من البهجة في مشهد تناغم مع رمزية وحجم المناسبة.واشتملت الاحتفالات على تنظيم عدة فعاليات في المنطقة المجاورة لساحة العلم، على طريق الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، تنوعت بين فعاليات ترفيهية وثقافية مختلفة، والعرضة السعودية ، والعديد من العروض التي ابتكرها وقدمها مجتمع الدرعية.كما احتضنت حدائق الدرعية عدداً من الفعاليات التي تستمر حتى 25 فبراير، وتضمنت ورشًا للحرف اليدوية، وروايات عن حياة الإمام محمد بن سعود، وفعاليات ركوب الإبل والخيل، وألعابًا تراثية مثل "أم تسع"، إلى جانب العديد من الأنشطة.كما تضَمَّن الاحتفال "مسيرة التأسيس" والتي أقيمت على امتداد طريق الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود، وبلغ عدد المشاركين فيها نحو 1200 مشارك، واشتملت على مجسمات فنية تُمثل القيم والعناصر الثقافية، ومسيرة للعروض الأدائية، و "مسيرة للخيل العربية" التي تستعرض في مجموعها قصة التأسيس على مدى ثلاثة قرون من العز والشموخ.وفعالية الملحمة الغنائية "صهيل" في حي الطريف التاريخي، وهي مسرحية تاريخية تستعرض قصة التأسيس ورجالاته، والتضحيات التي بذلوها من أجل رفعة الدولة السعودية وتطوّرها، وذلك بالشراكة مع وزارة الثقافة وبإشرافها المباشر.فيما اشتملت فعاليات مطل البجيري على الطبخ وموقع لالتقاط الصور الشخصية، حيث يأتي احتفاء الهيئة بيوم التأسيس موازيًا للرمزية التاريخية والقيمة الوطنية والحضارية التي تحويها الدرعية بين جنباتها، وتقديراً لشجاعة السعوديين وعزمهم على تحقيق رؤيتهم وأهدافهم.وأتاحت احتفالات يوم التأسيس فرصة فريدة للاحتفال بتاريخ المملكة وتكريم الرجال الذين أسهموا في نهضتها.// انتهى //22:10ت م0277

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