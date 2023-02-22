يوم التأسيس / سمو أمير منطقة الرياض يرعى حفل وزارة التعليم بمناسبة يوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ، حفل وزارة التعليم بمناسبة يوم التأسيس في مقر الوزارة بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وعدد من مسؤولي الوزارة.

وبَدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي وزير التعليم كلمة قال فيها :"يسرني أن أقف أمامكم محتفياً بكل فخر واعتزاز بيوم التأسيس لهذا الكيان الشامخ قبل ثلاثة قرون والحاضر الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله-، مضيفاً بأن ذكرى يوم التأسيس لها أهمية بالغة في ربط الحاضر بالماضي وإبراز التاريخ والرجال الذين قدموا التضحيات؛لتنعم هذه البلاد بالأمن والأمان والرقي والازدهار، شاكراً لسمو أمير منطقة الرياض رعايته وتشريفه الحفل" .

بعدها قُدًّمَ" أوبريت" فني بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات في تعليم الرياض استعرض تاريخ التأسيس من خلال عدد من اللوحات التي تصف الأحداث التاريخية منذ بداية تأسيس الدولة

كما أقيم معرض يحكي مراحل التعليم منذ التأسيس بمشاركة الطلاب والطالبات.

// انتهى //

22:09ت م

0275



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم ، حفل وزارة التعليم بمناسبة يوم التأسيس في مقر الوزارة بالرياض.وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان وعدد من مسؤولي الوزارة.وبَدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقى معالي وزير التعليم كلمة قال فيها :"يسرني أن أقف أمامكم محتفياً بكل فخر واعتزاز بيوم التأسيس لهذا الكيان الشامخ قبل ثلاثة قرون والحاضر الزاهر في عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهم الله-، مضيفاً بأن ذكرى يوم التأسيس لها أهمية بالغة في ربط الحاضر بالماضي وإبراز التاريخ والرجال الذين قدموا التضحيات؛لتنعم هذه البلاد بالأمن والأمان والرقي والازدهار، شاكراً لسمو أمير منطقة الرياض رعايته وتشريفه الحفل" .بعدها قُدًّمَ" أوبريت" فني بمشاركة عدد من الطلاب والطالبات في تعليم الرياض استعرض تاريخ التأسيس من خلال عدد من اللوحات التي تصف الأحداث التاريخية منذ بداية تأسيس الدولة السعودية الأولى إلى العهد الزاهر.كما أقيم معرض يحكي مراحل التعليم منذ التأسيس بمشاركة الطلاب والطالبات.// انتهى //22:09ت م0275

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