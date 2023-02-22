يوم التأسيس / الرئيس المصري يهنئ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بمناسبة ذكرى يوم التأسيس



القاهرة 2 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب فخامته في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية

كما أعرب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.

//انتهى//

22:04ت م

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القاهرة 2 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسهنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأعرب فخامته في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية ، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.كما أعرب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.//انتهى//22:04ت م0274

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