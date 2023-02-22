يوم التأسيس / عدسة "واس" تواكب فرحة الأطفال في منطقة تبوك بيوم التأسيس



تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

واكبت وكالة الأنباء

ورصدت عدسة "واس" لقطات لأبناء وبنات المنطقة مرتدين الأزياء التراثية التي تتناسب مع مظاهر الفرح بهذه المناسبة، مستذكرين الملاحم البطولية التي سطرها الآباء والأجداد، وشارك عدد منهم في فعاليات الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية، وأركان السوق التراثي والعروض المسرحية التاريخية.

// انتهى //

21:59ت م

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تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسواكبت وكالة الأنباء السعودية بمنطقة تبوك فرحة الأطفال بالمنطقة بيوم التأسيس من خلال مشاركتهم في عدد من الفعاليات التي ينظمها عدد من الجهات الحكومية والأهلية بمختلف المواقع في مدينة تبوك.ورصدت عدسة "واس" لقطات لأبناء وبنات المنطقة مرتدين الأزياء التراثية التي تتناسب مع مظاهر الفرح بهذه المناسبة، مستذكرين الملاحم البطولية التي سطرها الآباء والأجداد، وشارك عدد منهم في فعاليات الفلكلور الشعبي والعرضة السعودية، وأركان السوق التراثي والعروض المسرحية التاريخية.// انتهى //21:59ت م0272

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