يوم التأسيس / عدسة واس توثِّق فرحة أطفال نجران بيوم التأسيس



نجران 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

وثَّقت عدسة وكالة الأنباء

// انتهى //

21:34ت م

0267



نجران 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسوثَّقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" فرحة أطفال منطقة نجران خلال فعاليات الاحتفاء بـ "يوم التأسيس"، متوشحين الزي السعودي التقليدي، وحاملين شعارات التأسيس، لما تمثله المناسبة في نفوسهم من عمق ثقافي ووطني مسطَّر بتاريخ مجيد ، وعلامات السرور بادية على محياهم.// انتهى //21:34ت م0267

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