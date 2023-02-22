يوم التأسيس / الحرف اليدوية تستهوي زوار فعاليات "الليوان" في جازان



جيزان 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

استهوت الحرف اليدوية زوار فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة؛ احتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وذلك بساحة قرية جازان التراثية بكورنيش مدينة جيزان الجنوبي، حيث عاش الزوار تجربة مميزة؛ للتعرف على الحرف اليدوية التي اشتهرت بها منطقة جازان قديمًا.

وتجول الزوار في ركن "إرثنا العظيم" الذي مارَس فيه الحرفيون صناعات يدوية قديمة، شملت صناعة الطواقي والخوص والحُلي والمشغولات اليدوية، وحياكة الكرتة والملابس النسائية، ودباغة الجلود وصناعة الكراسي الجيزانية "القعادة" وصناعة البخور، وصناعة الآلات الموسيقية، ونقش الحناء.

// انتهى //

21:33ت م

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