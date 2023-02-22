السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يدين ويستنكر اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن ادانته واستنكاره اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس الفلسطينية بالضفة الغربية، مما أدى الى سقوط ضحايا وإصابة آخرين.

وأكد معالي الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لجميع الانتهاكات الممنهجة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي تعد انتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية، داعيًا المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، مقدماً خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب فلسطين، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

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21:32ت م

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