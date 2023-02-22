يوم التأسيس / محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تحتفي بيوم التأسيس



رفحاء 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية اليوم ،فعاليات "درب زبيدة "بمناسبة ذكرى يوم التأسيس في مدينة لينة التاريخية- 105 كلم جنوب رفحاء-بمجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة التفاعلية والأركان المصاحبة، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن، وتستمر أربعة أيام .

وتضمَّن الاحتفاء مسيرة للإبل ،و"أوبريت التأسيس"على مسرح لينة التاريخية،ومسرحية يوم التأسيس، وراوي يوم التأسيس،ومنصة العازفين ،والعروض الشعبية والتفاعلية، بالإضافة للبرامج الأخرى المصاحبة.

// انتهى //

21:25ت م

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