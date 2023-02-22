يوم التأسيس / بحزمة من الأنشطة المتنوعة انطلاقة فعاليات "الليوان" بمنطقة تبوك



تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم بمنطقة تبوك فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة بحزمة من الأنشطة المتنوعة بالتزامن مع يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية من خلال باقة من العروض التي تجسد أصالة وتاريخ وحضارة المملكة منذ تأسيسها.

وتضمنت الفعاليات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام عروضا مسرحية، وفلكلورات شعبية متنوعة من تراث المملكة، وحرفا يدوية، وأركانا شعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات

// انتهى //

21:25ت م

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تبوك 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم بمنطقة تبوك فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة بحزمة من الأنشطة المتنوعة بالتزامن مع يوم التأسيس، الذي يوافق الثاني والعشرين من شهر فبراير من كل عام، وذلك للاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية من خلال باقة من العروض التي تجسد أصالة وتاريخ وحضارة المملكة منذ تأسيسها.وتضمنت الفعاليات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام عروضا مسرحية، وفلكلورات شعبية متنوعة من تراث المملكة، وحرفا يدوية، وأركانا شعبية، إضافة إلى أركان خاصة بالأزياء والمنسوجات السعودية ، وورش تدريبية للحرف التراثية، والمنسوجات ، وأركان للمطاعم والمقاهي، وأجنحة خاصة بالعطور والبخور، وأخرى للأكلات الشعبية، ومعرض للفنون التشكيلية.// انتهى //21:25ت م0263

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