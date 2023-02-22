يوم التأسيس / ندوة ثقافية وعروض فنية عن يوم التأسيس في ليوان الطائف



الطائف 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أقامت وزارة الثقافة العديد من الفعاليات في ليوان الطائف، شملت ندوة ثقافية وعروضا فنية وأجنحة للحرف اليدوية .

وتحدث في الندوة المؤرخ وأستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقاً الدكتور متعب القثامي عن نشأة وحياة وصفات الإمام محمد بن سعود، وتوليه الإمارة وحبه لعمل الخير ، وتأسيس الدولة

وسلطت فعاليات الليوان الأخرى الضوء على العروض الفنية للفرق الشعبية المتخصصة في الموروث الشعبي، إضافة إلى أجنحة الحرف اليدوية التقليدية التي كان يزاولها الأجداد، مثل سعف النخل والأدوات الفخارية ودباغة الجلود والنحت على الصخور وحياكة السدو، والأزياء الشعبية لتحاكي جزءاً من تاريخ المملكة العريق.

// انتهى //

21:25ت م

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الطائف 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسأقامت وزارة الثقافة العديد من الفعاليات في ليوان الطائف، شملت ندوة ثقافية وعروضا فنية وأجنحة للحرف اليدوية .وتحدث في الندوة المؤرخ وأستاذ التاريخ بجامعة أم القرى سابقاً الدكتور متعب القثامي عن نشأة وحياة وصفات الإمام محمد بن سعود، وتوليه الإمارة وحبه لعمل الخير ، وتأسيس الدولة السعودية الأولى ولمحات من تاريخها وصمودها أمام المتغيرات والتحديات، واعتزاز المواطنين بالجذور الراسخة للدولة السعودية وما تمثله من دلالات وقيم.وسلطت فعاليات الليوان الأخرى الضوء على العروض الفنية للفرق الشعبية المتخصصة في الموروث الشعبي، إضافة إلى أجنحة الحرف اليدوية التقليدية التي كان يزاولها الأجداد، مثل سعف النخل والأدوات الفخارية ودباغة الجلود والنحت على الصخور وحياكة السدو، والأزياء الشعبية لتحاكي جزءاً من تاريخ المملكة العريق.// انتهى //21:25ت م0262

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