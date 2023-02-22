شكرا لقرائتكم السيسي يهنئ الملك سلمان وولي العهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - هنأ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

علاقات تاريخية

وأعرب فخامته في برقيتين بعثهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، عن أصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية، مؤكداً عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات.

كما أعرب فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عن تمنياته الأخوية للمملكة بدوام التقدم والتوفيق، وللشعب السعودي المزيد من الرقي والازدهار.