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شكرا لقرائتكم بريطانية تحتفل بيوم التأسيس: أنا سعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - شاركت سيدة بريطانية المواطنين فرحتهم بيوم التأسيس على طريقتها الخاصة.
وظهرت البريطانية في فيديو متداول أعادت نشره قناة العربية، تتحدث بلهجة متقاربة مع اللهجة السعودية قائلة: إنني أحتفل بنفس التأسيس.
وقالت السيدة البريطانية: إنني سعودية، معبرة عن فخرها بالمملكة ويوم تأسيسها.
يوم التأسيس
تحتفل المملكة، اليوم الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.