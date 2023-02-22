شكرا لقرائتكم أول أيام العقرب الثانية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني: إن غدًا الخميس أول أيام سعد بلع أو العقرب الثانية.

وأضاف الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن العقرب الثانية والنجم السابع من الشتاء أيامه 13يومًا.

أنواء الشتاء

وتابع: أن آخر أنواء الشتاء يسمى بعقرب الدم دلالة على أن برده يدمي ولا يقتل، لكن برده شديد أحيانًا يضر المزروعات إذا هبت رياح أصلها قطبي أوسيبيري، وتكثر به الأمطار.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم– بمشيئة الله تعالى– أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى منطقة تبوك، في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.