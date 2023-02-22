شكرا لقرائتكم تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزامنًا مع اليوم العالمي للمرشد السياحي، الذي يوافق 21 من شهر فبراير من كل عام، تم تدشين رابطة مرشدي عسير السياحيين في حفل مبسط وبهيج وبحضور عدد من المرشدين والمرشدات السياحيين بالمنطقة.

وتم ترشيح المرشد السياحي عبدالله بن محمد ناصر رئيسًا للرابطة، والمرشد السياحي فهد بن علي آل مقبل نائبًا للرئيس وعضوية كلٍّ من: المرشد السياحي محمد بن زايد آل مشافع، والمرشد السياحي علي بن عبدالله الشهري، والمرشد السياحي عبدالله بن حمد الشهراني، والمرشد السياحي سعد بن أحمد آل سحاب، والمرشد السياحي علي بن حسن العساس.

للنهوض بالسياحة الداخلية

ويأتي ذلك للارتقاء بالدور الذي يقوم به المرشد السياحي وفق ما تنص عليه رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للنهوض بالسياحة الداخلية.