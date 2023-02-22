شكرا لقرائتكم توافد كبير على ‎بوليفارد سيتي للاحتفال بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، إقبال الزوار على منطقة بوليفارد سيتي؛ للاحتفال بيوم التأسيس.

الزي التقليدي

وبين المقطع عددًا من السيدات وهن يرتدين زي التأسيس، ويضعن على وجوههن أغطية تظهر أجزاء من الوجه فقط.

من جانب آخر، ارتدى الرجال الزي التقليدي والعقال والشماغ، والملابس الملونة، بحسب ما أظهر الفيديو.

يوم التأسيس

يذكر أن يوم التأسيس هو ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1727 ميلادي (1139 هجري) والتي أنشأها الإمام محمد بن سعود، وعاصمتها الدرعية، مرورًا بحكم الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود في الدولة الثانية.

وقام الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود عام 1319هـ (1902م) بتأسيس الدولة الثالثة، وتوحيدها باسم المملكة العربية السعودية.