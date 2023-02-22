شكرا لقرائتكم مبنى وزارة الداخلية يتشح بالأخضر في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تزين مبنى وزارة الداخلية، باللون الأخضر بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تحل اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير.

ونشرت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو يوثق إضاءة مبنى وزارة الداخلية باللون الأخضر، للاحتفاء بيوم التأسيس.

احتفالات واسعة

وتحتفي المملكة، اليوم الأربعاء الموافق 22 فبراير، بذكرى يوم التأسيس، حيث تقام فعاليات وبرامج ثقافية وعروض رياضية وعسكرية ومجتمعية منوعة، ابتهاجًا بهذا اليوم.

وتزيّن مقرا إمارة منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة وجدة بشعار التأسيس واللون الأخضر؛ احتفاءً بيوم التأسيس الذي يوافق اليوم 22 فبراير من كل عام.

كما تم وضع عدد من المجسمات داخل المبنيين تحكي قصة تأسيس الوطن وتبرز الإرث التاريخي له.