شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من نجم الدحيل قبل مواجهة الشباب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، بالتعليق على استعدادات الفريق لمواجهة نظيره الشباب السعودي، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويستعد الدحيل لمواجهة نظيره الشباب السعودي، غدًا الخميس، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وتحدث يوسف أيمن في تصريحات تليفزيونية: ستكون مباراة صعبة وقوية أمام نادٍ كبير الشباب السعودي وموسمه ممتاز، حتى الآن في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وتابع: نحن جاهزون للمباراة ولدينا حافز للوصول للمرحلة المقبلة بالدور نصف النهائي للبطولة الآسيوية، وتكون خطوة من خطوات ناديالدحيل للفوز بلقب دوري أبطال آسيا.

وأضاف: نحن نسير في الدوري القطري بشكل مميز وهذا في صالحنا، لكن نحن الآن في بطولة مختلفة دوري أبطال آسيا، ومبارياتها مختلفة بحسابات آخرى.

وأشار: نحن متحمسون للمباراة وبإذن الله جميع اللاعبين سيكونوا جاهزين وعلى قلب رجل واحد لمباراة الشباب سواء الأساسيين أوالمتواجدين على دكة البدلاء.

وأردف عن مفاتيح الفوز أمام الشباب السعودي: أهم شيء نكون حاضرين جيدا من الجانب التكتيكي، وكل لاعب يكون واثقا بنفسه وبزملائه، وإن شاء الله كل لاعب في الدحيل يكون في يومه.

وأتم: سنواجه فريقا كبيرا لكننا نخطط للفوز بالبطولة الآسيوية، وأتوقعها مباراة حذرة غدا خصوصا أن لها حسابات آخرى.