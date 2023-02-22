احتفالا بذكرى التأسيس.. تفاعل كبير مع فعالية الليوان في مناطق المملكة

احتفت وزارة الثقافة اليوم بذكرى يوم التأسيس في 14 مدينة بالمملكة بالتزامن، عبر فعالية "الليوان"، المتضمنة رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي يستهدف جميع الشرائح المجتمعية، وذلك في مدن الرياض، وعرعر، وسكاكا، وتبوك، وحائل، وبريدة، والدمام، والمدينة المنورة، والطائف، وجدة، والباحة، وأبها، وجازان، ونجران.

الرياض

وانطلقت فعالية "الليوان" بشكل رئيسي من مركز الملك عبدالله المالي "كافد" بالرياض، متصلة بباقي المدن عبر برنامج ثقافي موحّد يمتد لثلاثة أيام، ويعكس مدى التنوع الثقافي والحضاري الذي تتمتع به المملكة في مناطقها المختلفة، حيث تفتح الفعالية أبوابها للزوّار من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الحادية عشرة مساءً، وتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحية، مثل عروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، كصناعة الفخار، والسعف، ودباغة الجلود، وعروض حياكة السدو، وغزل الصوف، وحياكة البشوت.

وتُتيح فعالية "الليوان" مساحة مهمة للفنون الأدائية، والفنون الموسيقية، عبر عروض موسيقية وأدائية يقدمها موسيقيون وفرق شعبية متخصصة في الموروث الشعبي داخل الليوان، وعلى منصة المسرح الرئيسي. إضافة إلى مساحة تفاعلية تسمح للزوّار بمعايشة تجارب ثقافية حية، من خلال المعرض التفاعلي، ومعرض الصور، والعرض السينمائي، والأفلام الوثائقية، وعرض الأزياء المحلية النادرة، وعرض مسرحي بعنوان: "حداء الأرض"، ومجسّم فني تركيبي تفاعلي، وتجربة اختبار معلومات الزوّار عن أبرز الأحداث التاريخية، وقصص التأسيس. إلى جانب ورش العمل عن الفنون الحرفية، وندوات ثقافية يتحدث فيها مؤرخون عن تاريخ المملكة.

القصيم

وفي القصيم، دشّن أمير المنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، فعالية الليوان التي تنظمها وزارة الثقافة إحتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وذلك في ساحة مدينة التمور بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

واطلع على ما تتضمنه فعالية الليوان من برامج تفاعلية تشمل رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي ، لإبراز الجوانب التاريخية للدولة السعودية منذ تأسيسها.

كما استمع خلال جولته على الفعاليات إلى شرح موجز من المشرف على فعالية الليوان تركي العبدالعزيز الذي بيّن أن الفعالية تفتح اوابها للزوار من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساءً، وتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال العطور والبخور وحياكة الصوف والسدو بالإضافة إلى غيرها من المنسوجات.

الدمام

وفي الدمام، انطلقت مساء اليوم فعاليات "الليوان" احتفاءً بـ " يوم التأسيس" للمملكة العربية السعودية، المصادف 22 فبراير، ، بمجموعة من الفعاليات الثقافية والأنشطة التفاعلية والأركان المصاحبة، والتي تستمر لمدة ثلاثة في حديقة الملك فهد بالدمام.

وتنوعت الأنشطة التفاعلية والأركان المصاحبة للحفل، التي تنظمها وزارة الثقافة لتحاكي أساليب الحياة قديماً عبر عرض المهن الحرفية التقليدية التي امتهنها الأجداد والمتمثلة في حياكة البشوت، والحدادة وصناعة التناك المعدنية، الخوصيات من سعف النخيل، والصناعات الخشبية التقليدية، وعروض الأزياء التقليدية السعودية لمختلف مناطق المملكة، ومهنة صناعة شباك صيد الأسماك والروبيان واستخراج اللؤلؤ من سواحل الخليج العربي.

وشهد الحفل تقديم العروض الموسيقية الفنية الفولكلورية والغنائية الوطنية والعرضة السعودية، إضافة إلى عقد جلسات حوارية مع عدد من المختصين لاستعراض مسيرة يوم التأسيس لدولة السعودية الأولى في عام 1727م، وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبدالعزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده.

حائل

انطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بمدينة حائل المتزامنة مع الاحتفاء بيوم التأسيس، وذلك في منتزه المغواة، وسط حضور لافت من الزوار بمختلف الأعمار متوشحين الأزياء التراثية تغمرهم السعادة والانتماء والفخر بهذا دوت الخليج الغالي.

وشملت فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة العديد من الفعاليات والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية، والعرضة السعودية، بالإضافة إلى الأزياء التقليدية السعودية التي تمثل مناطق المملكة وتحاكي الواقع التراثي القديم لديها، إلى جانب المعارض التفاعلية والعديد من فعاليات الأسر المنتجة والأكلات الشعبية وعروض الفلكلور الشعبي.

الحدود الشمالية

انطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بالحدود الشمالية المتزامنة مع الاحتفال بيوم التأسيس، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا دوت الخليج,وذلك بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر.

وتشمل فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة عدداً من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة، والسدو، وصناعة بيوت الشعر، والزي الشمالي، والمنسوجات، وصناعة العطور، ومنافذ بيع للأسرالمنتجة، ومسرح يضم عدداً من العروض، بالإضافة إلى معرض الصور، ومنطقة الراوي، واستعراض الاكلات الشعبية والأزياء التراثية السعودية، ومعرض تفاعلي وندوات ثقافية.

أبها

انطلقت اليوم في مدينة أبها فعاليات، "الليوان"، احتفاءً بـ"يوم التأسيس"، وسط حضور كبير من أهالي منطقة عسير، للتعبير عن مشاعرهم الوطنية والاحتفال بيوم التأسيس الذي يرمز للعمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة.

واستشعر الزوار من خلال أربع مناطق خصصت للتعريف بتاريخ ثلاثة قرون أسس كيانها الإمام محمد بن سعود وحقق لها الوحدة والاستقرار والازدهار حتى العهد الزاهر.

وتضمّن معرض "الأزياء عبر الزمن" على الملابس القديمة التي تحاكي الموروث التاريخي والشعبي لعدد من مناطق المملكة ومنها: العصابة والغترة والدقلة وبشت البرقاء والثوب والتي تمثل لبس الرجل بالمنطقة الوسطى، وكذلك المصنف والقميص والإزار للمنطقة الجنوبية، أما أزياء الرجل في المنطقة الشرقية فتشمل العقال المقصّب والغترة والصديرية والثوب، وفي منطقة الشمال فإن الزي المعروف للنساء قديماً هو القبع والكرتة.

كما تضمّن معرض الحرفيين على كيفية صناعة "القعايد"، من الحبال وسعف النخل، وصناعة الأحذية من "الطفي"، فيما اشتمل معرض الصور على العديد من الصور القديمة لمناطق المملكة ومن أبرزها صورة لباب مكة الواقع في مدينة جدة، وقوافل التجار والحجاج والمعتمرين، وصورة قديمة لمدينة الدرعية "عاصمة الدولة السعودية الأولى"، وغيرها من الصور التي تعبر عن مدى التطور الذي تحقق حتى عصرنا الزاهر، وما ينعم به كل مواطن ومقيم من نعمة الأمن والأمان في هذه البلاد.

المدينة المنورة

انطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بالمدينة المنورة احتفاءً بـ"يوم التأسيس" وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا دوت الخليج.

وتحتضن حديقة الملك فهد فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة وتشمل أنشطة وفعاليات تحاكي أساليب الحياة قديماً، من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية, إضافة إلى عروض الفلكلور الشعبي.

الباحة

انطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بمدينة الباحة احتفاءً بـ"يوم التأسيس" وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا دوت الخليج, حيث بدأت الفعاليات بمسيرة للفرق الموسيقية والخيالة.

وتحتضن فعالية "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة وتشمل أنشطة وفعاليات تحاكي أساليب الحياة قديماً, من خلال حركة الأسواق الشعبية والأصالة في الأزياء التقليدية السعودية إلى جانب المعارض التفاعلية والندوات الثقافية والعروض المسرحية التاريخية, إضافة إلى عروض الفلكلور الشعبي, فيما تضيء الألعاب النارية سماء المقر الرئيس للفعالية.