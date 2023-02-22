كما شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، مسيرة للخيول العربية احتفاء بذكرى يوم التأسيس، بتنظيم جمعية لياقة الرياضية، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والصحية، وحضور عدد كبير من الأهالي الذين تفاعلوا مع المسيرة.
وحمل فرسان طريف الأعلام الوطنية خلال المسيرة التي أقيمت في ممشى الورود، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان مترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها.
وفي رفحاء أيضا انطلقت عصر اليوم مسيرة وطنية للخيول العربية نظمها مربط رفحاء للخيول العربية احتفاء بيوم التأسيس السعودي، وبمشاركة عدد من الأهالي والزوار، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا دوت الخليج.
وحمل فرسان رفحاء خلال المسيرة التي بدأت من ممشى الإسكان وجابت عددا من طرق المحافظة الأعلام الوطنية، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان المترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها.
كما قامت دوريات مرور المحافظة وشرطتها بتنظيم حركة سير المسيرة التي جابت شوارع المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر في يوم التأسيس.. الخيول العربية تجوب مدن ومحافظات المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.