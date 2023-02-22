في يوم التأسيس.. الخيول العربية تجوب مدن ومحافظات المملكة

شهدت العديد من مدن ومحافظات المملكة مسيرات للخيول العربية احتفاء بيوم التأسيس. ففي حائل، شهد نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز في منتزه المغواة الترفيهي اليوم فعاليات "استعراض الخيول" التي ينظمها مجلس شباب المنطقة، بمشاركة 125 خيّالا ‏بمناسبة ذكرى يوم التأسيس واستذكاراً لدور الخيل في تأسيس المملكة على يد أئمة وملوك الدولة السعودية ، وامتداداً للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل، وتم استعراض الخيل وفق المسارات المحددة .

كما شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، مسيرة للخيول العربية احتفاء بذكرى يوم التأسيس، بتنظيم جمعية لياقة الرياضية، وبمشاركة الجهات الحكومية والأمنية والصحية، وحضور عدد كبير من الأهالي الذين تفاعلوا مع المسيرة.

وحمل فرسان طريف الأعلام الوطنية خلال المسيرة التي أقيمت في ممشى الورود، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبّر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان مترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها.

وفي رفحاء أيضا انطلقت عصر اليوم مسيرة وطنية للخيول العربية نظمها مربط رفحاء للخيول العربية احتفاء بيوم التأسيس السعودي، وبمشاركة عدد من الأهالي والزوار، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا دوت الخليج.

وحمل فرسان رفحاء خلال المسيرة التي بدأت من ممشى الإسكان وجابت عددا من طرق المحافظة الأعلام الوطنية، مرددين الأهازيج الوطنية التي تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع ولهذا الكيان المترامي الأطراف تحت راية التوحيد وبقيادة يفخر الجميع بها.

كما قامت دوريات مرور المحافظة وشرطتها بتنظيم حركة سير المسيرة التي جابت شوارع المحافظة.