تزيّن مقرا إمارة منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة وجدة بشعار التأسيس واللون الأخضر؛ للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يتزامن مع اليوم 22 فبراير من كل عام.
كما تم وضع عددٍ من المجسمات داخل المبنيين تحكي قصة تأسيس دوت الخليج وتبرز الإرث التاريخي له.
كانت هذه تفاصيل خبر اللون الأخضر يكسي مبنى إمارة مكة بمناسبة يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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