اللون الأخضر يكسي مبنى إمارة مكة بمناسبة يوم التأسيس

تزيّن مقرا إمارة منطقة مكة المكرمة في العاصمة المقدسة وجدة بشعار التأسيس واللون الأخضر؛ للاحتفاء بيوم التأسيس الذي يتزامن مع اليوم 22 فبراير من كل عام.

كما تم وضع عددٍ من المجسمات داخل المبنيين تحكي قصة تأسيس دوت الخليج وتبرز الإرث التاريخي له.