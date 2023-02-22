وزير الداخلية يوجه بترقية 22819 رجل أمن

بتوجيه وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، أصدر مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، قرارات إدارية بترقية (22819) رجل أمن، للرتب التي تلي رتبهم، بمختلف التخصصات.

ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.