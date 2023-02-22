وزير الداخلية يوجه بترقية 22819 رجل أمن

ورفع الفريق البسامي الشكر والتقدير والامتنان للقيادة الحكيمة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة تمثل حافزاً أساسياً للارتقاء بأدائهم، وتمنى لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم.
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