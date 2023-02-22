الدرعية.. اللبنة الأولى لانطلاق الدولة السعودية

تبلغ مساحتها نحو 2020 كيلومترًا مربعًا، كما يقطُنُها 73.668 نسمة، حسب إحصائية الهيئة العامة للإحصاء لعام 2017 م.
وتمثل الدرعية رمزاً وطنياً بارزاً في تاريخ المملكة العربية السعودية، فقد ارتبط ذكرها بالدولة السعودية الأولى التي أسسها الإمام محمد بن سعود وكانت عاصمة لها.
وقد شكلت الدرعية منعطفاً تاريخياً في الجزيرةِ العربية، منذ عام 1175 للهجرة / 1744م 1727م ، فأصبحت الدرعية قاعدة الدولة ومقر الحكم والعلم الأشهر في جزيرة العرب خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، وظلت مشهورة حتى بعد أن ألحقت الجيوش الغازية التدمير بها وبمحيطها الجغرافي، سنة للميلاد.
وفي عام 2010 للميلاد، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للعلوم والتربية والثقافة أن "حي الطريف" في مدينة الدرعية موقع تراث عالمي.
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