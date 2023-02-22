الملك سلمان: التلاحم والاستقرار أساس عراقة هذا دوت الخليج

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة ذكرى يوم التأسيس التي تصادف اليوم الأربعاء، أن المملكة منذ قيامها عاصرت الكثير من التحديات وتجاوزت فيها جميع الأزمات وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس.

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا دوت الخليج أرضاً وإنساناً".