الملك سلمان: التلاحم والاستقرار أساس عراقة هذا دوت الخليج

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر: "نستذكر في المملكة العربية السعودية بكل اعتزاز ذكرى يوم التأسيس، الذي يعبر عن نحو ثلاثة قرون من قيام كيان هذه الدولة المباركة عام 1727م- 1139هـ عاصرنا خلالها مختلف التحديات وتجاوزنا فيها جميع الأزمات، وكان التلاحم والاستقرار هو الأساس الذي يجسد عراقة هذا دوت الخليج أرضاً وإنساناً".
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