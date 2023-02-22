أمير القصيم يدشن فعالية الليوان احتفاء بذكرى يوم التأسيس

دشّن أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، فعالية الليوان التي تنظمها وزارة الثقافة إحتفاءً بذكرى يوم التأسيس، وذلك في ساحة مدينة التمور بمدينة بريدة، بحضور وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين المعنيين بالمنطقة.

واطلع أمير المنطقة على ما تتضمنه فعالية الليوان من برامج تفاعلية تشمل رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي ، لإبراز الجوانب التاريخية للدولة السعودية منذ تأسيسها.

كما استمع خلال جولته على الفعاليات إلى شرح موجز من المشرف على فعالية الليوان تركي العبدالعزيز الذي بيّن أن الفعالية تفتح اوابها للزوار من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساءً، وتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال العطور والبخور وحياكة الصوف والسدو بالإضافة إلى غيرها من المنسوجات.

وأبدى إعجابه بما شاهده من جاهزية عالية من وزارة الثقافة لتفعيل هذا اليوم التاريخي ذكرى يوم التأسيس، مبينا أن ما تُقدمه فعالية "الليوان" من محتوى معرفي وإبراز لأهم الجوانب التاريخية للزوار يسهم في زيادة المعرفة بأهمية تاريخ بلادهم من خلال ابتكار أساليب جديدة لإيصال المعلومة التاريخية بطريقة تفاعلية ومميزة.