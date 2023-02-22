واطلع أمير المنطقة على ما تتضمنه فعالية الليوان من برامج تفاعلية تشمل رحلة تاريخية معاصرة في قالب تفاعلي ، لإبراز الجوانب التاريخية للدولة السعودية منذ تأسيسها.
كما استمع خلال جولته على الفعاليات إلى شرح موجز من المشرف على فعالية الليوان تركي العبدالعزيز الذي بيّن أن الفعالية تفتح اوابها للزوار من الساعة الرابعة عصرا وحتى الحادية عشرة مساءً، وتقدم باقة متنوعة من الأنشطة والعروض الحيّة كعروض الحرف التقليدية التي كان يزاولها الأجداد منذ القدم، ومشاركة عدد من المتخصصين في مجال العطور والبخور وحياكة الصوف والسدو بالإضافة إلى غيرها من المنسوجات.
وأبدى إعجابه بما شاهده من جاهزية عالية من وزارة الثقافة لتفعيل هذا اليوم التاريخي ذكرى يوم التأسيس، مبينا أن ما تُقدمه فعالية "الليوان" من محتوى معرفي وإبراز لأهم الجوانب التاريخية للزوار يسهم في زيادة المعرفة بأهمية تاريخ بلادهم من خلال ابتكار أساليب جديدة لإيصال المعلومة التاريخية بطريقة تفاعلية ومميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير القصيم يدشن فعالية الليوان احتفاء بذكرى يوم التأسيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.