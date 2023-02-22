يوم التأسيس / جامعة الملك سعود تحتفل بيوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

احتفلت جامعة الملك سعود, بيوم التأسيس برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبيها وذلك في قاعة حمد الجاسر.

وتضمن الحفل مسرحية بعنوان " ملحمة غنائية" شارك فيها رواة سعوديون يستعرضون تاريخ الدولة

بعدها افتتح معالي رئيس الجامعة المعرض المصاحب للحفل, الذي استعرض المخطوطات السعودية, والحرف السعودية القديمة في تلك الحقبة من خلال أشخاص يقومون بها أمام الزوار مثل حرفة الغزل والخوص إبان تلك الفترة بالزي التراثي السعودي, كما قدمت كلية ونادي العمارة والتخطيط مجسماً يستعرض مراحل بناء البيت السعودي في تلك الفترة ومراحل العلم, تلتها العرضة السعودية.

كما احتوى المعرض على شاشات تعرض أفلام عن تاريخ الدولة السعودية وشاشة تفاعلية لتقييم المعرض.

// انتهى //

19:43ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واساحتفلت جامعة الملك سعود, بيوم التأسيس برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر وحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومنسوبيها وذلك في قاعة حمد الجاسر.وتضمن الحفل مسرحية بعنوان " ملحمة غنائية" شارك فيها رواة سعوديون يستعرضون تاريخ الدولة السعودية بمشاهد صامته يقدمها مجموعة طلاب وطالبات الجامعة, وكذلك مجموعة من الأطفال يروون قصة الدولة السعودية بجميع تفاصيلها, كما تزامن مع المسرحية أوبريت يحكي قصة الدولة السعودية وتفاصيلها منذ حقبة التأسيس.بعدها افتتح معالي رئيس الجامعة المعرض المصاحب للحفل, الذي استعرض المخطوطات السعودية, والحرف السعودية القديمة في تلك الحقبة من خلال أشخاص يقومون بها أمام الزوار مثل حرفة الغزل والخوص إبان تلك الفترة بالزي التراثي السعودي, كما قدمت كلية ونادي العمارة والتخطيط مجسماً يستعرض مراحل بناء البيت السعودي في تلك الفترة ومراحل العلم, تلتها العرضة السعودية.كما احتوى المعرض على شاشات تعرض أفلام عن تاريخ الدولة السعودية وشاشة تفاعلية لتقييم المعرض.// انتهى //19:43ت م0219

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.