يوم التأسيس / انطلاق "جولة يوم التأسيس" ضمن دوري روشن للمحترفين غداً



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

تنطلق غداً منافسات الجولة الـ 18 "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن للمحترفين بلقاءين حيث يستضيف فيه فريق التعاون خامس الترتيب نظيره الفيحاء الذي يحل في المرتبة الـ 12 في سلم الترتيب, وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله

وفي يوم الجمعة يستضيف فريق أبها الذي يحل في المرتبة الـ 9 نظيره فريق الوحدة صاحب المركز الـ 14 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها, وفي ثاني اللقاءات يحل فريق الخليج صاحب المرتبة الـ 13 ضيفاً على نظيره العدالة الذي يحتل المرتبة الـ 15, وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.

وتستكمل مواجهات الجولة يوم السبت بلقاءين، ففي حفر الباطن يلتقي فريق الباطن صاحب المركز الـ 16 بنظيره الاتفاق الذي يحل في المرتبة الـ 11 في سلم الترتيب، وذلك على ملعب نادي الباطن، فيما يستضيف صاحب المركز السابع فريق ضمك نظيره النصر متصدر الدوري وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

وكانت مباراة الطائي والشباب لحساب الجولة نفسها قُدّمت إلى 27 يناير الماضي، بسبب مشاركة الشباب في دوري أبطال آسيا, في مباراة لُعبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل وانتهت بفوز الشباب 2-1, حيث يحتل الشباب المرتبة الثالثة, فيما يحتل الطائي المرتبة الثامنة.

يُذكر أن مباراة الهلال والفتح أُجّلت حتى السادس من مارس المقبل، نظراً لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.

// انتهى //

19:35ت م

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الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واستنطلق غداً منافسات الجولة الـ 18 "جولة يوم التأسيس" من دوري روشن للمحترفين بلقاءين حيث يستضيف فيه فريق التعاون خامس الترتيب نظيره الفيحاء الذي يحل في المرتبة الـ 12 في سلم الترتيب, وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة, وفي اللقاء الثاني يحل الرائد عاشر الترتيب ضيفاً على الاتحاد ثاني الترتيب بفارق الأهداف عن المتصدر النصر, وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.وفي يوم الجمعة يستضيف فريق أبها الذي يحل في المرتبة الـ 9 نظيره فريق الوحدة صاحب المركز الـ 14 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها, وفي ثاني اللقاءات يحل فريق الخليج صاحب المرتبة الـ 13 ضيفاً على نظيره العدالة الذي يحتل المرتبة الـ 15, وذلك على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء.وتستكمل مواجهات الجولة يوم السبت بلقاءين، ففي حفر الباطن يلتقي فريق الباطن صاحب المركز الـ 16 بنظيره الاتفاق الذي يحل في المرتبة الـ 11 في سلم الترتيب، وذلك على ملعب نادي الباطن، فيما يستضيف صاحب المركز السابع فريق ضمك نظيره النصر متصدر الدوري وذلك على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.وكانت مباراة الطائي والشباب لحساب الجولة نفسها قُدّمت إلى 27 يناير الماضي، بسبب مشاركة الشباب في دوري أبطال آسيا, في مباراة لُعبت على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل وانتهت بفوز الشباب 2-1, حيث يحتل الشباب المرتبة الثالثة, فيما يحتل الطائي المرتبة الثامنة.يُذكر أن مباراة الهلال والفتح أُجّلت حتى السادس من مارس المقبل، نظراً لمشاركة الهلال في دوري أبطال آسيا.// انتهى //19:35ت م0215

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