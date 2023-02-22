يوم التأسيس / أمانة منطقة حائل تحتفي بيوم التأسيس



حائل 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

احتفت أمانة منطقة حائل بيوم التأسيس للمملكة , من خلال تجميل طرق وميادين حائل بهوية يوم التأسيس وذكراه الغالية، حيث قامت برفع 3400 علم في الميادين العامة والطرق الرئيسية، كما قامت بتركيب 420 مجسماً في المناطق الحيوية وفعلت 21 شاشة تلفزيونية تقدم بها عروضاً مصورة لهذه الذكرى الغالية.

وأكّد أمين المنطقة المهندس سلطان الزايدي، حرص الأمانة لتكملة المشهد الجمالي فقد تم إضاءة 35 دواراً وتزيين مبنى الأمانة الرئيسي، بالإضافة إلى 21 مبنى آخر بكشافات جمالية منوعة، وكذلك تركيب 520 لوحة إعلانية بأماكن متفرقة جميعها تحمل هوية ذكرى يوم التأسيس، وإقامة 16 فعالية مشتركة بين القطاعات الحكومية والأهلية.

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19:25ت م

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