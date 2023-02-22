السعودية اليوم / الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

استقبل معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، معاليَ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية كرم جبر، يرافقه وفدٌ رفيعٌ من القيادات الإعلامية المصرية.

وشهِد اللقاءُ نقاشًا حول عددٍ من القضايا الفكرية والإعلامية ذات الاهتمام على الساحة الإسلامية والدولية.

وتحدَّثَ الدكتور العيسى عن الدور بالغ الأهمية الذي يضطلع به الإعلام في نشر الحقيقة والارتقاء بالوعي بموضوعيةٍ وحيادٍ وأمانةٍ مهنيةٍ، الذي يمثِّل القيمة الأخلاقية للمسؤولية.

وتطرَّق إلى قضيَّة الحُرِّيَّات في العمل الإعلامي، مؤكِّدًا أنها قيمةٌ مهمةٌ ما دامت مُؤطَّرةً بالمشروعية، مُضيفًا أن الإعلام العربي والإسلامي قام بدورٍ جيدٍ في النهوض بالمسؤولية الإعلامية، ممتلكاً سجلًّا حافلًا بالعطاء، غير أن الطموح يتطلَّب منه المزيد من العطاء، منوهاً بالتنافس الإعلامي الشريف، وأن لكل منصة إعلامية وازنة ما يميزها في الوطن العربي والإسلامي.

وأوضح معاليه أنَّ رابطة العالم الإسلامي -بوصفها منظمةً دوليةً غير حكوميةٍ تُعْنَى بالشعوب الإسلامية- تقوم بعددٍ من المبادرات والبرامج حول العالم، وفق أهدافها المُعلنة التي تتركز على إيضاح حقيقة الإسلام، ومواجهة أفكار التطرف والإرهاب والكراهية والعنصرية وخطاباتها، والعمل على تعزيز الدور الإسلامي المستحق في ميدان تحالف الحضارات، ولا سيَّما مدّ جسور التفاهم والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات بما يتجاوز مُعاد الحوارات وشتاتها.

وقال: "إن الرابطة لا تتعاطى السياسة ولا تتدخل في أي شأنٍ سياسيٍّ؛ إلا ما كان من صميم أهدافها ورسائلها المُنْصَبَّةِ تحديدًا على الإسهام في سلام عالمنا ووئام مجتمعاته الوطنية، انطلاقًا من قيم الدين الحنيف التي جاءت رحمة للعالمين.

وأعلَنَ الدكتور العيسى عزم رابطة العالم الإسلامي عَقْدَ مؤتمرٍ دوليٍّ حول المسؤولية الإعلامية، بمشاركة أبرز الشخصيات والمؤسسات الإعلامية الإسلامية وغير الإسلامية حول العالم.

من جانبه، ثمن الوفدُ المصريُّ جهود رابطة العالم الإسلامي بشكلٍ عامٍّ، ولمبادرة عَقْدِ المؤتمر في هذا الموضوع المهمِّ بشكلٍ خاصٍّ.

// انتهى //

19:17ت م

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