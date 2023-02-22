يوم التأسيس / انطلاق فعاليات "الليوان" في الحدود الشمالية احتفاءً بيوم التأسيس



عرعر 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بالحدود الشمالية المتزامنة مع الاحتفال بيوم التأسيس، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن,وذلك بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر.

وتشمل فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة عدداً من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة، والسدو، وصناعة بيوت الشعر، والزي الشمالي، والمنسوجات، وصناعة العطور، ومنافذ بيع للأسرالمنتجة، ومسرح يضم عدداً من العروض، بالإضافة إلى معرض الصور، ومنطقة الراوي، واستعراض الاكلات الشعبية والأزياء التراثية

// انتهى //

19:16ت م

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عرعر 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واسانطلقت اليوم فعاليات "الليوان" بالحدود الشمالية المتزامنة مع الاحتفال بيوم التأسيس، وسط أجواء من الفرح والابتهاج والفخر والولاء لهذا الوطن,وذلك بساحة الاحتفالات البلدية بعرعر.وتشمل فعاليات "الليوان" التي تنظمها وزارة الثقافة عدداً من الأجنحة والأركان من أبرزها نسج الصوف والمعدات القديمة، والسدو، وصناعة بيوت الشعر، والزي الشمالي، والمنسوجات، وصناعة العطور، ومنافذ بيع للأسرالمنتجة، ومسرح يضم عدداً من العروض، بالإضافة إلى معرض الصور، ومنطقة الراوي، واستعراض الاكلات الشعبية والأزياء التراثية السعودية ، ومعرض تفاعلي وندوات ثقافية.// انتهى //19:16ت م0207

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