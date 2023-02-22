شكرا لقرائتكم سفير فرنسا من الدرعية: اختبرت كرم الضيافة السعودية أينما ذهبت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وجه سفير فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، اليوم الأربعاء، التهنئة لقيادة وشعب المملكة بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس، وذلك من حي الطريف في الدرعية.

تهنئة خاصة

وقال السفير الفرنسي عبر مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” “باسمي وباسم سفارة فرنسا والحكومة الفرنسية نتقدم بأصدق التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان ولحكومة وشعب المملكة بمناسبة هذا اليوم المميز”.

وأضاف “منذ سنتين ونصف منذ وصولي للمملكة اختبرت كرم الضيافة الاستثنائي لدى الشعب السعودي أينما ذهبت”، مؤكدًا أنه سعيد بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات.

طموح المملكة وفرنسا

وأشار إلى أن فرنسا والمملكة تتشاركان طموحًا مزج الحداثة بالأصالة من خلال الحفاظ على الإرث الغني، مع الترويج لأحداث التكنولوجيات، والمشاركة في طموح إحلال السلام والاستقرار بالمنطقة وفي العالم.

وتابع قوله إن العالم في عام 2023 بحاجة للتضامن والتعاون الدولي أكثر من أي وقت مضى، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية ومكافحة التغير المناخي ومواجهة الكوارث الطبيعية.

وأكد أن بلاده سوف تستمر في العمل مع المملكة لمواجهة التحديات العالمية، متمنيًا للسعوديين يوم تأسيس سعيد.