شكرا لقرائتكم فعاليات تاريخية وتراثية سعودية بمعرض آيدكس 2023 في يوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - احتفى الجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” بذكرى يوم التأسيس والذي يأتي للاحتفاء بذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى في عام 1139هـ الموافق 1727م وبجذورها الراسخة في عمق التاريخ، حيث يمثل هذا اليوم مصدر فخر واعتزاز لما أرسته الدولة من ركائز السلم والاستقرار والوحدة الوطنية للمملكة.

يوم التأسيس

ويأتي “يوم التأسيس” متزامنًا مع تمثيل المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس 2023” وذلك من خلال المشاركة بجناح سعودي تقوده وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية وبمشاركة وزارة الداخلية، ووزارة الاستثمار، ومعرض الدفاع العالمي، بالإضافة إلى عددٍ من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والدفاعية والأمنية، حيث يُقام المعرض بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

إقبال كبير

وشهد الجناح السعودي احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية حيث أقيمت عدد من الفعاليات التي تعكس تاريخ المملكة وثقافتها وحضارتها الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، حيث استعرضت الشاشات الرقمية بالجناح السعودي العديد من المحتويات التفاعلية التي تروي تاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى، وتعريف الزوار على قصة تأسيس قطاع الصناعات العسكرية في المملكة عبر محتوى تفاعلي ذكي، والتي بدأت منذ العام 1949م عندما أصدر الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه” أمرًا ملكيًا بإنشاء المصانع الحربية في المملكة العربية السعودية.

وقد جاء ذلك بعد اكتمال جهود المؤسس التاريخية في توحيد المملكة، مرورًا بعهد ملوك المملكة العربية السعودية من بعده والتي شهدت حراكًا متسارعًا على صعيد تطوير قطاع الصناعات العسكرية والسعي إلى تعزيز القدرات العسكرية والدفاعية وتمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة بنهوض هذا القطاع الاستراتيجي والهام.