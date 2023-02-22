السعودية اليوم / اندلاع حريق في سفينة شحن في بحر البلطيق قبالة لاتفيا



ريجا 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

أعلنت البحرية اللاتفية أن سفينة شحن على متنها شحنة خطرة في بحر البلطيق اندلعت بها النيران وهي الآن تنجرف صوب ساحل لاتفيا.

ونشب حريق في السفينة، ولم يتسن إخمادها بنظام السلامة من الحرائق الموجود على متن السفينة، كما غادر الطاقم المؤلف من 15 فرداً السفينة البالغ طولها 168 متراً في قارب نجاة ووصلوا إلى بر الأمان.

وأرسل مركز تنسيق الإنقاذ البحري في لاتفيا قاطرتين مجهزتين بخزانات مياه ومولدات رغوية إلى سفينة الشحن التي كانت في طريقها من ميناء كلايبيدا المطل على بحر البلطيق إلى ريجا.

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16:55ت م

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