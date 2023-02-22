يوم التأسيس / الملحقية الثقافية في باكستان تحتفي بذكرى يوم التأسيس



إسلام آباد 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

احتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية

وتخلل الحفل كلمات أبرزت أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون على يدي المؤسس الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والتي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور.

وشمل الحفل عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي عكست مظاهر الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وجوانب مختلفة للتراث السعودي، إلى جانب عدد من الأنشطة والعروض المرئية عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون.

// انتهى //

16:52ت م

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إسلام آباد 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واساحتفت الملحقية الثقافية بسفارة المملكة العربية السعودية لدى باكستان بذكرى يوم التأسيس، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ومعالي وزير التعليم الباكستاني رانا تنوير حسين، وكبار المسؤولين في وزارة التعليم الباكستانية ورؤساء الجامعات ونخبة من الشخصيات الثقافية، والقائم بأعمال الملحقية الثقافية بالسفارة خالد بن مضحي التوم، والملاحق ومدراء المكاتب السعودية في باكستان.وتخلل الحفل كلمات أبرزت أهمية هذه المناسبة الوطنية الغالية، وأهميتها التاريخية والحضارية والثقافية، منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون على يدي المؤسس الإمام محمد بن سعود ـ رحمه الله ـ وصولاً للوحدة الوطنية التي أرساها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود ـ رحمه الله ـ وإنجازات أبنائه الملوك من بعده، وصولاً إلى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ والتي أسهمت في تعزيز البناء والوحدة والتطور.وشمل الحفل عددًا من الفعاليات والأنشطة الثقافية التي عكست مظاهر الفخر والاعتزاز بتاريخ الدولة السعودية وجوانب مختلفة للتراث السعودي، إلى جانب عدد من الأنشطة والعروض المرئية عن تاريخ الدولة السعودية عبر ثلاثة قرون.// انتهى //16:52ت م0129

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