السعودية اليوم / رئيس "واس" يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

استقبل رئيس وكالة الأنباء

وبُحث خلال الاستقبال عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها،وتطوير المحتوى الإخباري، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.

عقب ذلك تجول رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري والوفد المرافق له، على إدارات "واس" وأقسامها، واستمعوا لشرح عن آلية إعداد الأخبار ونشرها، وكيفية التعامل مع المواد الإخبارية والتقارير الصحفية الواردة من مختلف المصادر من داخل وخارج المملكة، وبثها بعدة لغات من خلال موقع "واس" وقنوات التواصل الاجتماعي.

وفي ختام الزيارة هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام, داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة.

وأثنى على التطور الكبير والملموس للإعلام السعودي بمختلف وسائله، ما يؤسس لمستقبل إعلامي يواكب ويرتقي لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

16:23ت م

0119



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واساستقبل رئيس وكالة الأنباء السعودية الدكتور فهد بن حسن آل عقران، بمقر الوكالة بالرياض، اليوم، معالي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجمهورية مصر العربية الكاتب الصحفي كرم جبر، يرافقه الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر المستشار محمود فوزي, وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري الإعلامية عزة مصطفى.وبُحث خلال الاستقبال عدد من الموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك وسبل دعمها وتعزيزها،وتطوير المحتوى الإخباري، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التبادل الإخباري.عقب ذلك تجول رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري والوفد المرافق له، على إدارات "واس" وأقسامها، واستمعوا لشرح عن آلية إعداد الأخبار ونشرها، وكيفية التعامل مع المواد الإخبارية والتقارير الصحفية الواردة من مختلف المصادر من داخل وخارج المملكة، وبثها بعدة لغات من خلال موقع "واس" وقنوات التواصل الاجتماعي.وفي ختام الزيارة هنأ رئيس المجلس الأعلى للإعلام المصري، المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق 22 فبراير من كل عام, داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة وشعبها الرفعة والعزة والرخاء، في ظل قيادتها الحكيمة.وأثنى على التطور الكبير والملموس للإعلام السعودي بمختلف وسائله، ما يؤسس لمستقبل إعلامي يواكب ويرتقي لرؤية المملكة 2030.// انتهى //16:23ت م0119

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس "واس" يستقبل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.