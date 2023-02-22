يوم التأسيس / وزير الاقتصاد والتخطيط يهنئ القيادة بذكرى يوم التأسيس



الرياض 02 شعبان 1444 هـ الموافق 22 فبراير 2023 م واس

رفع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، بذكرى يوم التأسيس.

وأوضح أنَّ الاحتفاء بهذه الذكرى، ترسيخٌ لما تعيشه المملكة اليوم من مكانة ورفعة، وامتداد لإرث عظيم، ومسيرة تاريخية حافلة بتحدي الصعاب وصناعة الإنجازات، حيث قامت هذه البلاد منذ يومها الأول على أسس راسخة هي العدل، والسؤدد، والبطولة، والإنجاز، وهو ما جعل من المملكة أرضًا خضراء، يتفيأ شعبها بظلال النمو والازدهار، وهذا بفضل الله أولًا ثم بفضل تضحيات آبائها المؤسسين الذين قامت مملكتنا المجيدة على أكتافهم.

وقال معاليه: "نفخر ونعتز بإرثنا التاريخي المجيد، وبرؤيتنا الطموحة"؛ سائلاً الله - عز وجل - أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

// انتهى //

16:17ت م

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