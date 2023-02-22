شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستشهد بفريق أهلي جدة لتأكيد بصمته مع الاتفاق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، على أن بصمته في تدريب الفريق واضحة منذ وصوله.

وقال كارتيرون عبر برنامج "في المرمى: "بصمتي مع الاتفاق واضحة، وعلي مساعدته للبقاء في الدوري وفقًا للظروف، ولكن نحن لم نهبط، حدث ذلك مع الأهلي ولسنا مثله".

وأضاف "نحن نسعى لضبط القوة بين الدفاع والهجوم، وفي الحقيقة أننا نعاني في عامل الثقة لدى المهاجمين، ونعمل على تحسين الأوضاع".

وتابع " لا يمكن الجزم بالنجاح أو غيره من خلال النتائج فقط، ما زلنا نعمل والموسم لم ينته بعد، نعم، نحن في مركز صعب، ولكن الأمور في الملعب، وبإمكاننا التحسن".

ويحتل نادي الاتفاق المركز الحادي عشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة وبفارق 9 نقاط عن مركز الهبوط.

ويرتبط كارتيرون بالرحيل عن صفوف الفريق السعودي والتوجه إلى تدريب الوداد البيضاوي المغربي، بعد رحيل مهدي النفطي المدير الفني السابق.