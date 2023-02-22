شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن جاهزية ثنائي الفريق لمواجهة فولاد الإيراني بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي الهلال السعودي، عن جاهزية ثنائي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة نظيره فولاد الإيراني، مساء غدٍ الخميس المقبل، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وأوضح النادي، أن كل من جوستافو كويلار وأندري كاريو، أصبحوا جاهزين للمباراة المقبلة أمام الفريق الإيراني، بعد مشاركتهم في التدريبات الجماعية أمس.

واستأنف الهلال مساء أمس الثلاثاء، تدريباته تحت إشراف المدرب الأرجنتيني رامون دياز، وذلك بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

وأجرى المشاركون بصفة أساسية في مباراة الأمس أمام شباب الأهلي دبي الإماراتي، مرانا، وتم التركيز في تدريب باقي اللاعبين على الجوانب اللياقية والفنية.

وطبق المدير الفني رامون دياز، عددا من الجمل التكتيكية، تلاها مناورة فنية، وسط مشاركة الثنائي جوستافو كويلار وأندري كاريو في التدريبات الجماعية، ومتابعة رئيس مجلس إدارة نادي الهلال فهد بن نافل، من أجل تحفيز الفريق.